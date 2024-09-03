Mansur Yavaş adını duymak bile Soner’i hoplatmaya yetiyor! Şu işe bakın hele

Melih Altınok, Mansur Yavaş'ın siyasi arenada sergilediği tavrın muhalefet içinde oluşturduğu rahatsızlığı değerlendirdi. Altınok, Yavaş'ın itidalli duruşunun bazı CHP’li isimler tarafından hoş karşılanmadığını öne sürdü. Bu durumun partide yeni tartışmalara neden olduğunu ifade eden Melih Altınok, siyasi rekabetin CHP içinde yeni bir kriz üretebileceğini belirtti. İşte Melih Altınok'un Sabah gazetesindeki yazısı:

"Dünkü ana yazımı şu paragrafla bitirmiştim:

"Bu vasat tabloda Mansur Yavaş itidalli tavrıyla, lüzumsuz tartışmalardan ve şovlardan uzak durmasıyla puan topluyor. İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının da, Özel'e çalışan kalemlerin de Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturtmasının sebebi tam olarak bu."

İddiamı teyit eden ilk tepki karanlık Oda isimli sitesini İmamoğlu'nun ekibine devreden, Boğaz'daki villa talanından tutun da metrobüs kazasına kadar her skandalda İBB sözcüsü Murat Ongun'dan rol çalan Soner Yalçın'dan geldi.

Dün sitesinde yazımı alıntılayıp şu manşeti atmış:

"Sürekli röportaj veriyordu... Sabah gazetesi Özgür Özel'i bu kez kızdıracak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olduktan sonra Sabah gazetesine bir dizi röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez gazetenin hedefinde..."

Evet, Yavaş hakkında yaptırdığı itibar suikastı haberleri yetmemiş olacak ki, şimdi de "Nasıl patronumu eleştirir, rakibini de olumlarsın" diye açıktan yazmaya utandığı için aklınca ters manyel yapıyor.

Tıpkı Soner'in muadili olan Habertürk'ün eski küfürbazının pandemi dönemindeki eleştirel yazılarımı "Üstelik Sabah'ta yazıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmekte bir beis görmemesi gibi.

Anlamadığı şey şu. Ben müstakil bir yazarım. Gazetenin yayın politikasını belirleyecek bir görevde değilim. Zaman zaman da görüşlerimin gazetemle farklı düştüğü oluyor. Bu gerçeği en iyi bilen de nerdeyse her yazımı "Sabah'ta bu yazı ne arıyor" mesajıyla sitesinde ilgililere şikayet ederek haberleştiren Soner'dir.

Çünkü kendisi gibi adım akçeli ilişkilerle anılmıyor, jetonla çalışmıyorum. Bir yandan İmamoğlu'na bir yandan "Yalılara" göz kırpmıyorum. Doğru ya da yanlış, inandığım, doğru bulduğum fikirlerimin kavgasını veriyorum.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li gazetecileri kastederek "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleri üzerine Yalçın'ın ve kendisini hepimizden iyi tanıyan eski çalışma arkadaşlarının tartışmalarını hatırlayın...

Karanlık Oda'nın marka haline gelmesinde büyük emeği olan, işleyişi bilen Barış Terkoğlu, "Odatv'nin gazeteciliğine güvenmediğim için size yazılı yanıt veriyorum" diyerek Soner Yalçın'a şöyle sesleniyordu:

"Mehmet Cengiz ile yediği içtiği ayrı gitmeyen patron."

Ardından Yalçın'ın en yakını Barış Pehlivan söze giriyordu:

"Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın." "

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