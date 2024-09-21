  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İflas ettiği söylenen Türkiye'nin 63 yıllık otobüs isyan etti: İflas etmedik, buna son verin

Koç Grubu şirketi tarandı! Mermi yağmuruna tuttular

İsrail’den F-35’le korkunç saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanları öldü

Aselsan’ın ürettiği yerli telefonun önünü kesen Türk bakın kimmiş! Şu an hak ettiği yerde

“Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan hadsizliğine sert tepki

Ali Koç da mı, "Yaşa Portekiz"ci! Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı: Bu rezilliğe son verin

Helal sana Saeter... İsrail’in vaad ettiği serveti elinin tersiyle itti: Kanlı para istemem!

Türkiye, İsrail’le ticarete devam ediyor mu? DMM'den net açıklama geldi

AK Parti son dakika olarak duyurdu! 3 isim görevden affını istedi

Fahrettin Altun’dan ‘soykırım’ çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz!
Gündem Mansur ve Özgür'e karşı ayaklandı! Ekrem İstanbul'u terk etti
Gündem

Mansur ve Özgür'e karşı ayaklandı! Ekrem İstanbul'u terk etti

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:07:00 -
Mansur ve Özgür'e karşı ayaklandı! Ekrem İstanbul'u terk etti

Cumhurbaşkanı adaylığına gözünü diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakip gördüğü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ayaklandı. Hizmet etmesi gereken İstanbul'u başıboş bırakan İmamoğlu, şehir turuna çıktı.

 yeniakit.com.tr 

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı kavgası her geçen gün büyüyor.

Cumhurbaşkanı adaylığına gözünü diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakip gördüğü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ayaklandı.

CHP'de eş başkan gibi hareket eden İmamoğlu, hizmet etmesi gereken İstanbul'u başıboş bırakarak şehir turuna çıktı.

"Tokat Buluşması" adı altında kentte konuşan İmamoğlu STK yetkilileriyle görüştü.

Aklınca cumhurbaşkanı adaylığına oynayan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'a gönderme yaparak "Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!" demişti.

CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?
CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

Medya

CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

Ekrem'den Mansur'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir
Ekrem'den Mansur'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir

Gündem

Ekrem'den Mansur'a olay gönderme: Benim yol arkadaşım değildir

CHP yandaşı Ruşen'den Ekrem'e Atatürk ayarı
CHP yandaşı Ruşen'den Ekrem'e Atatürk ayarı

Gündem

CHP yandaşı Ruşen'den Ekrem'e Atatürk ayarı

Ekrem’in otobüsü minibüse kafa attı
Ekrem’in otobüsü minibüse kafa attı

Gündem

Ekrem’in otobüsü minibüse kafa attı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23