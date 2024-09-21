Mansur ve Özgür'e karşı ayaklandı! Ekrem İstanbul'u terk etti

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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı kavgası her geçen gün büyüyor.

Cumhurbaşkanı adaylığına gözünü diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakip gördüğü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ayaklandı.

CHP'de eş başkan gibi hareket eden İmamoğlu, hizmet etmesi gereken İstanbul'u başıboş bırakarak şehir turuna çıktı.

"Tokat Buluşması" adı altında kentte konuşan İmamoğlu STK yetkilileriyle görüştü.

Aklınca cumhurbaşkanı adaylığına oynayan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'a gönderme yaparak "Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!" demişti.