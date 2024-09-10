Mansur satmaya doyamıyor

CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak, trafik sorununu çözecek hiçbir dişe dokunur yatırım yapmazken, tam bir mirasyedi mantığıyla elde avuçta ne varsa satmaya devam ediyor. Cuma günü Resmi Gazete’ye ilan veren ABB, değeri 100 milyonları bulan 29 bina ve arsadan oluşan taşınmazı satışa çıkardı.

Bu paralar nereye gidiyor?

Konuyla ilgili akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları dile getirdi: “Ankara haraç mezat satılıyor. Her ay onlarca satış yapılıyor. Adeta mirasyedi bir yönetim var. Ankara’da okulların açılmasıyla birlikte trafik tam bir çileye dönüştü. Yavaş, 2019 seçim kampanyasında ‘ne kadar çok yol açarsanız o kadar trafik tıkanır. Yol açmanız trafiği rahatlatmaz’ gibi akla ziyan söylemlerde bulunmuştu. Trafik sorununun çözümü noktasında hiçbir adım atmadı. Ankara’nın değerlerinin parsel parsel satılmasına gönlümüz razı gelmiyor. Tabii ki satış da yapılabilir ancak karşısında hizmet üretmek koşuluyla. Göksu Park, Mogan Parkı, Harikalar Diyarı gibi geçmiş dönemde yapılmış, gerçekten marka değeri olan mesire alanlarının bakımını ve temizliğini yapmaktan aciz bir yönetim var. Temelli Göleti de aynı durumda. Tek bir rekreasyon alanı yapılmadı. Peki bu paralar nereye gidiyor? Binlerce yandaşı belediyeye doldurdular. Hesabını Mansur Yavaş verecektir.”

Satış var hizmet yok

ABB Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal da, şunları söyledi: “Taşınmazlar belediyenin malı satabilir ama 6 yıldır ne hizmet konusunda ne de yatırımlar konusunda hiçbir ilerleme göremedik. Belpa Buz Paten Pisti, ANKAPARK, Yenimahalle Teleferiği gibi tesisler terk edilmiş durumda. Trafiğin rahatlatılmasına yönelik çalışma yok. EGO şoförleri birbiriyle kavgalı. Vatandaş seferlerin düzensizliğinden illallah etmiş durumda. Hizmet yapılmıyor fakat sürekli taşınmaz satılıyor. Bu paralar nereye gidiyor? Bu değerler kimlere peşkeş çekiliyor? Muamma. Maaşları desek, o da kuşa dönmüş. Ankara günden güne kötüye gidiyor. Yavaş kötü bir sınav verdi. 6 yıl önce söz verdiği 58 kilometre metroda hiçbir gelişme yok. Ankara parsel parsel satılıyor. CHP’liler fakirleştirdi. Hizmetsizlikten ve trafikten muzdarip. Başkent olarak maalesef beklenenin çok çok altında kaldı.”

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