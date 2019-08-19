0553 313 94 23

Manisaspor’yeni sezon formaları görücüye çıktı

TFF 3.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:00
Manisaspor’yeni sezon formaları görücüye çıktı

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, maçlarda giyeceği formalar da belli oldu.


2019-2020 sezonu öncesi forma sponsoru olarak uhlsport ile anlaşan Manisaspor’un yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. 3 farklı forma giyecek olan Manisaspor; beyaz çubuklu, siyah-beyaz ve düz siyah formalarla mücadele edecek.Öte yandan dün Somaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından ara vermeden yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisaspor, bugün saat 17.30’da yaptığı çalışma ile yeni sezon çalışmalarına devam etti. Tarık Almış Spor Tesislerinde teknik direktör Erkan Aslan yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular, yarı sahada 3 grup halinde dar alan oyunları oynadı. Oldukça çekişmeli geçen antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Hafif sakatlıkları bulunan Kemal Temel takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken Burak Can Balcı ise salonda çalıştı. Manisasporlu futbolcularımız yarın sabah 08.30 ve akşam 17.30’da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu
    1. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    2. Türkiye'ye övgüler dizdi! Erdoğan'a..
    3. Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
    4. Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    6. Gül ve Babacan'ın stratejisi deşifre..
    7. HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyım açıklaması!
    8. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav..
    9. Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı..
    10. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    11. Kadıköy'de gerginlik! Tribünlere..
    12. Kıran Operasyonu
    13. Manisaspor’yeni sezon formaları..
    14. Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi
    15. Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir..
    16. Futbol: Süper Lig
    17. "İdlib'de Türk askeri konvoyuna..
    18. Afganistan Milli Günü Resepsiyonu
    19. Anket şirketleri yeni partileri..
    20. Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul’da..
    21. Moses ‘pamuk’ ile sahada
    22. Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya..
    23. Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun..
    24. Almanya, DEAŞ'a katılan..
    25. Manisa FK’dan Vali Daşöz’e ziyaret
    26. Zara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    27. TİKA gönüllüleri Özbekistan'da
    28. Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci..
    29. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    30. Zonguldak’ta yakalanan bankamatik..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama