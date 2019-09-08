Manisa’nın kurtuluşuna sade tören

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından siyasi partilerin çelenk sunduğu törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından törende bulunan süvari birlikler yanlarında getirdikleri Türk bayrağını Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hediye etti. Tören, öğrenciler tarafından okunan şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Meydandaki törenin ardından Fatih Sergi Salonu’nda ’Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Fotoğraf ve Kitap Sergisi’ açıldı. Kutlama etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuayesi’nde ’Milli Mücadele’de Manisa’ fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak ve törenler ’Manisa’nın Kurtuluşu’ paneli ile devam edecek. Günün son etkinliğinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Gördesli Makbule Hanım Tiyatro gösterisi Manisalılarla buluşacak.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin il temsilcileri, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.