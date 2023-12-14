Manisalılar ormanlara akın etti: Bir hata canınızdan eder



Manisa’nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanlarda halk arasında kırmızı mantar olarak tabir edilen kanlıca mantarı bereketi yaşanıyor.

Salihli’de rengarenk doğasıyla birçok güzelliği sunan sonbahar mevsiminde doğada yetişen mantarlar da sofralara bereket katıyor. Lezzeti ile tercih edilen mantarlar arasında yer alan ve halk arasında kırmızı mantar, kırmızı melki olarak da adlandırılan “Kanlıca Mantarı” bu yıl adeta yağışlarla birlikte mantar severlerin yüzünü güldürüyor.

Salihli’de mantarseveler doğada kendiliğinden yetişen Kanlıca Mantarı için ormanın her karışını geziyor.

Uzmanlar, mantarseverlerin zehirli mantarlara karşı dikkatli olmalarını ve hayatlarını tehlikeye atmamalarını isteyerek uyarıda bulunuyor.