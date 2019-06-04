0553 313 94 23

Manisalı AK Partililer İstanbul’da yaşayan hemşerilerinden oy istedi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Manisalı milletvekilleri İstanbul’da yaşayan hemşerilerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

04 Haziran 2019 Salı 18:46
Manisalı AK Partililer İstanbul’da yaşayan hemşerilerinden oy istedi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Manisalı milletvekilleri İstanbul’da yaşayan hemşerilerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için oy istedi.


AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının 1. gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Düzenlenen törende parti teşkilatı birbirlerinin bayramını kutlayarak sohbet etti. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Önümüzde İstanbul seçimlerini de atlattıktan sonra seçimsiz bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber tüm coğrafyamıza hayırlı hizmetler yapmak için yollara düşeceğiz. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımız, hükümet mensuplarımız ve milletvekillerimizle beraber sizlerin arasında olacağız. 23 Haziran’da da İstanbul seçimlerinde ’Daha güzel olacak’ diyoruz. Binali Yıldırım’la İstanbul seçimlerini kazanacağız. İstanbul’da da kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.


Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İstanbul’da yaşayan Manisalılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Güzel bir seçim süreci yaşayarak İstanbul’da zafer kazanmak istediklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık 24 Haziran’da İstanbul’da 2. bayramı kutlamak istediklerini söyledi.


AK Parti camiası olarak eksikliklerin giderileceği bir seçim olacağını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İstanbul’da yapılacak seçimlerin milli istikrar için önemli olduğunu kaydetti.


İstanbul seçimlerinin Manisa için özel bir nedeni olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih hayalleri kurduğu şehir Manisa’dır. Manisa’nın İstanbul ile fetihle alakalı özel bir durumu var. Şehzade Mehmet ’Fatih’ olmadan önce bu topraklarda şehzadelik yaptı. Bu bakımdan Manisa için özel bir nedeni var. Binali Yıldırım da Manisa için özel bir yere sahip. Başbakanlığımızı, Meclis Başkanlığımızı yaptı ama hiç şüphesiz bakanlığı dönemi adeta Manisa’nın ulaşım açısından çehresini değiştirdi. Manisalılar olarak Binali Yıldırım’a vefa borcumuz var. Bu vefa borcunu yerine getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Törene Manisa milletvekillerinin yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda partili katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    1. İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    2. İzmir'de göçmen operasyonu! 27 Afgan..
    3. Sudan’da 9 ay içinde seçime gidiliyor
    4. Diktatör Franco'nun mezar yerinin..
    5. Darülaceze, bayram coşkusunu..
    6. Süper Lig'de kritik eşik! Takım sayısı..
    7. Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri..
    8. Fethiye’de bayram yoğunluğu
    9. Malazgirt’te bayramlaşma töreni
    10. Manisalı AK Partililer İstanbul’da..
    11. İmamoğlu baba ocağı Akçaabat’ta..
    12. CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini..
    13. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    14. Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6..
    15. Kırmızı listeye alındı! Zarar verene..
    16. "Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey..
    17. Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi..
    18. Mavi bayraklı plajlarda bayram..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    20. Donald Trump'a çok sert tepki: Pişman..
    21. Genç ve Beytülmakdis Akademi Mescid-i..
    22. Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM..
    23. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
    24. Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet..
    25. Kaymakam Tanrıseven’den sürücülere ve..
    26. Kaş’ta bayramlaşma
    27. "Bodrum'da yaz boyu sanatsal..
    28. Sinop’ta yangın
    29. Sinop’ta bayramlaşma töreni
    30. Barcelona'dan Arda Turan için flaş karar
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."