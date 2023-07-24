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Gündem Manisa'daki orman yangınından yükselen dumanlar İzmir'den görülüyor!
Gündem

Manisa'daki orman yangınından yükselen dumanlar İzmir'den görülüyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 21:21:00 - 2023-07-24 21:40:06

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları yaklaşık 7 saattir devam ederken, alandan yükselen dumanlar İzmir’den de görülüyor.

Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 7 saattir devam eden yangında alandan yükselen dumanlar rüzgarın etkisiyle İzmir’e taşınırken, gökyüzü dumanla kaplandı.

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