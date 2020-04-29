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Aktüel

Manisa'daki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan minare yenilendi

2020-04-29 19:43:57 -
Manisa'daki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan minare yenilendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, depremden dolayı ağır hasar gördüğü için yıkılan minare yeniden yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan minare yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yenilenen minarenin 32 metre boyunda olduğunu, Alifakı Mahalle Camisi'nin yenilenme ile eski ihtişamına kavuştuğunu belirtti.


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