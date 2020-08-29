  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Aktüel

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:14:23 -
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İzmir'den Ankara yönüne giden İbrahim Tekne yönetimindeki 17 HD 013 plakalı kamyon, Ergenekon Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Aytan idaresindeki 35 ANZ 639 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı.

Çarpışma sonrasında kazaya Seha Tikreş idaresindeki 06 FR 3778 plakalı otomobil, Yusuf Kayalı yönetimindeki 06 DV 2586 plakalı otomobil ve Cihan Namver'in kullandığı 45 AES 465 plakalı kamyonet de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlardaki yolcular İbrahim Aytan (32), Zeynep Akkor (14), Fatıma Rukiye Akkor (10), Ayşenur Akkor (34) ile Aleattin Güden (19) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Gündem

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi

Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı