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Manisa’da yeni eğitim-öğretim dönemi ulaşım tedbirleri alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için ulaşım alanındaki tedbirlerini aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:59
Manisa’da yeni eğitim-öğretim dönemi ulaşım tedbirleri alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için ulaşım alanındaki tedbirlerini aldı. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili alınan tedbirleri şöyle sıraladı: “2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin sorunsuz ve güvenli şekilde okullarına ulaşımının sağlanması amacıyla tüm tedbirler alındı.Bu bağlamda Manisa merkezde ve ilçelerimizde 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren otobüs sefer sayıları artırılarak sefer saatleri okulların giriş ve çıkış saatlerine göre yeniden ayarlandı.Ayrıca Manisa Merkezde 303 ve 304 no’lu yeni hatlar tahsis edilerek yüksek yolcu taşıma kapasiteli, konforlu ve çevre dostu elektrikli otobüsler ile Güzelyurt bölgesindeki yaklaşık 10 okulun doğrudan önünden bir o kadar okulunda yakınından geçmek suretiyle öğrencilerimizin okullarına olan ulaşımlarının toplu taşıma araçları ile yapılması sağlanacaktır.Toplu taşıma araçları dışında servis araçları ile okullara ulaşımını sağlayacak olan öğrencilerimizin kullanacağı J plakalı servis araçlarının ise yeterlilik ve denetimleri konusunda tüm tedbirler alınarak öğrencilerimizin güvenli şekilde okullarına erişimleri sağlanacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz”

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:59
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