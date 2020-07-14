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Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:36:03 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçtaki aramada, 2 kilo 800 gram sıvı metamfetamin, 39 gram Afyon sakızı, 3 gram kristal metamfetamin ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu B.E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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