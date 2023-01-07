Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.A. (20) ile K.Ö'nün (47) evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Aramalarda 907,2 gram esrar, 470,12 gram skunk, 57 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca, av tüfeği ile 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Zanlı K.Ö'nün yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.