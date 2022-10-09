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Aktüel Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:34:00 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.B'ye (31) ait işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 118 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.B. tutuklandı.

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