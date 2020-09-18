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Aktüel Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:04:38 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre, Alaşehir ile Soma ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 134 gram esrar, bin 916 uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk, 0,8 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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