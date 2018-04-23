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Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Salihli’nin Dombaylı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Eriş (55) kendisine ait traktörle zeytinliğini sürmeye gitti. Eriş’in akşam saatlerinde eve dönmemesi ve ulaşılamaması üzerine ailesi aramaya gitti. Traktörün devrildiğini gören yakınları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kullandığı traktörün altında kalan Eriş’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Eriş’in cansız bedeni Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayhan Eriş’in Salihli Sanayi Sitesi’nde torna ustası olduğu ve mesleğinden emekli olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
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