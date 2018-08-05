Manisa'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'da bir TIR, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti.05 Ağustos 2018 Pazar 09:24
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden Mehmet İ'nin kullandığı TIR, Ergenekon kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı idaresindeki motosikletlere çarptı.
TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti, Paşalı'nın kullandığı motosikletteki Mehmet Arı (20) yaralandı.
Kaza yerinden ayrılan TIR şoförü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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