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Gündem Manisa'da trafik kazası
Gündem

Manisa'da trafik kazası

Yeniakit Publisher
2024-03-02 08:59:00 -
Manisa'da trafik kazası

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti.

Şemsettin G'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.

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