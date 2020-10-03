Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tolga Ç'nin kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobil, Salihli-Alaşehir kara yolunun Eski Salihli Yolu Kavşağı'nda, Osman Düzenli idaresindeki 45 ABB 991 plakalı otomobille çarpıştı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Düzenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzenli'nin eşi Ayşe Düzenli ile diğer otomobilin sürücüsü Tolga Ç. hastaneye kaldırıldı.