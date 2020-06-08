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Aktüel

Manisa'da tıra çarpan kamyon yandı

Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:51:35 -
Manisa'da tıra çarpan kamyon yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tıra arkadan çarpan kamyon, alev alarak yandı.

Hüseyin Ak yönetimindeki patates yüklü kamyon, Saruhanlı Nuriye Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Emin Bulut idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü Ak, yaralanmasına karşın araçtan çıkmayı başardı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Ak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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