Manisa'da terör operasyonları! 7 şüpheli yakalandı
Manisa'da terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Diğer operasyonlarda ise PKK içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.