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Gündem Manisa'da terör operasyonları! 7 şüpheli yakalandı
Gündem

Manisa'da terör operasyonları! 7 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 21:58:00 -
Manisa'da terör operasyonları! 7 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Diğer operasyonlarda ise PKK içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

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