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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 26 kişi yaralı

Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine tarım işçisi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:04
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 26 kişi yaralı

Abidin Kıymaz'ın kullandığı 64 Y 2179 plakalı midibüs, Kula-Alaşehir yolu Söğütdere Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.

Şarampole devrilen midibüs, bir süre sürüklendi.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada 26 kişi yaralandı. Hafif yaralananların tedavileri olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar Kula, Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:04
  1. 26 yaralı
  2. jandarma
  3. KULA
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