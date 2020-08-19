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Aktüel Manisa'da su hortumunu tamir ederken yüksekten düşen kişi öldü
Aktüel

Manisa'da su hortumunu tamir ederken yüksekten düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:56:42 -
Manisa'da su hortumunu tamir ederken yüksekten düşen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında su hortumunu tamir ettiği sırada 38 metre yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

Evrenli Mahallesi'nde bulunan üzüm bağında su hortumunu tamir ettiği sırada ayağı kayan Abdil Ay (52), yaklaşık 38 metre yüksekten toprak zemine düştü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ay'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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