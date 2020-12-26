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Aktüel Manisa'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen iş yerine operasyonda 2 gözaltı
Aktüel

Manisa'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen iş yerine operasyonda 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:11:55 -
Manisa'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen iş yerine operasyonda 2 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sahte içki imalathanesine dönüştürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisindeki bir iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde muhtelif marka, hacim ve türlerde 221 şişe sahte içki, bidonlar içinde 40 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Ayrıca, 9 koli makaron, 13 bin sarılmış dolu makaron, 90 bin boş makaron, 150 kilogram açıkta kıyılmış tütün, 400 boş alkol şişesi, 29 kutu kaçak nargile tütünü, 1000 sahte bandrol ve rulo halinde alkol şişesi etiketi, 20 enjektör ve alkol üretiminde ve dolumunda kullanılan çeşitli plastik malzeme, 10 şişe içerisinde tatlandırıcı aroma ve 120 kullanıma hazır alkol kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.İ. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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