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Aktüel Manisa'da sağanak sonrası fay hattına akan su geniş yarıklar açtı
Aktüel

Manisa'da sağanak sonrası fay hattına akan su geniş yarıklar açtı

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: - "Yüzeyde fay boyunca çökme ve göçmeler oluşabilir. Burada önemli olan, bir sonraki aşırı yağışlardan önce fay hattı boyunca drenaj mekanizmasının yapılmasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:10:55 -
Manisa'da sağanak sonrası fay hattına akan su geniş yarıklar açtı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası biriken suyun, ilçeden geçen fay hattına sızması sonucu geniş yarıkların oluştuğu tespit edildi.

Sarıgöl'de üç gün önce etkili olan sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması sırasında, bağların içinden geçen fay hattında geniş yarık ve çukurlar oluştuğu görüldü.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 4 bin 500 dekar alana hasar veren yağışın ardından açılan yarıkların üreticiyi tedirgin ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Sarıgöl fayının ilçe merkezinden geçtiğini ve deprem üretmeden hareket ettiğini söyledi.

Düşey yönde yılda yaklaşık 10 santimetre hareket eden fayın 50 metre genişliğinde 7 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Sözbilir, şu bilgileri verdi:

"Bu hafta etkili olan yağıştan kaynaklanan su, fay boyunca yer altına indi. Yer altı su seviyesinde belli bir düşüm gerçekleştiğinde yüzeyde fay boyunca çökme ve göçmeler oluşabilir. Burada önemli olan, bir sonraki aşırı yağışlardan önce fay hattı boyunca bir drenaj mekanizmasının yapılması, suyun derine gitmesinin engellenmesidir."


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