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Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı

- Turgutlu ilçesindeki yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinde 120 rahvan at katıldı

08 Eylül 2019 Pazar 20:00
Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı


MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'nin iş birliğinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 rahvan at katıldı.

Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'ne bağlı sporcular, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Akın da Türkiye'nin önemli spor dallarından olan rahvan at yarışını Turgutlulularla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bizler vermiş olduğumuz bütün sözlerimizi tuttuk. Bağ bozumu ve Kurtuluş şenliklerimizle rahvan at yarışlarını düzenledik. Bugün burada bulunan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği Başkanı İsmail Kebapçı, Akın'a rahvan at yarışlarına sunduğu katkıdan dolayı plaket verdi.

Yarışlar sonrasında baş kategorisinde Ahmet Tankurt, başaltında Ahmet Davraz, büyük ortada Ahmet Tankurt, küçük orta kategorisinde Halil Kılıç, üçlü taylarda İlyas Demir, dörtlü tay grubunda ise Engin Şencan'a ait atlar birinciliği elde etti.

Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalyaları verildi.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:00
  1. Rahvan At Yarışları
  2. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin AKın

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