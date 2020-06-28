Manisa'da polis ekipleri kimliğini unutan öğrencileri sınava yetiştirdi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek isteyen iki öğrenci, kimliklerini unutunca polis ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne götürüldü, yeni belgeleri çıkarılan öğrenciler sınava yetiştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için kentteki 94 bina, bin 313 salonda 24 bin aday sınava girdi.

Salihli ilçesinde Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Feride Akdeniz, kimliğinin yanında bulunmaması ve Alaşehir'de yaşaması nedeniyle polise müracaat etti. Polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, burada geçici kimlik belgesi çıkarıldıktan sonra yine polis aracıyla sınava gireceği okula bırakıldı.

Akhisar ilçesinde de Şeyh İsa Anadolu Lisesi'nde sınava giren Mahmut Kocaman, salon girişinde kimliğini unuttuğunu fark edince polisten yardım istedi.

Öğrencinin talebi üzerine resmi ekip aracıyla ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen Kocaman, işlemlerini tamamladıktan sonra sınava gireceği okula ulaştırıldı.

Her iki öğrenci de destekleri için polise teşekkür etti.



