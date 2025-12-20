Manisa'da piyasa değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü titiz denetimlerine Manisa’da devam ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulan operasyonda, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden skandal görüntüler ortaya çıktı.

ONAYSIZ İŞLETME VE BOZULMUŞ ÜRÜNLER

Gıda denetçileri tarafından tespit edilen adrese yapılan baskında, işletmenin hiçbir yasal onayı olmadan faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde:

Piyasa Değeri: Ele geçirilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan kokoreçlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu hesaplandı.

Sağlık Riski: Ürünlerin bozulmuş olduğu ve hijyen şartlarından uzak ortamda saklandığı teyit edildi.

İMHA VE SUÇ DUYURUSU

Operasyonun ardından harekete geçen ekipler, halk sağlığını riske atan tüm ürünleri yerinde ele geçirerek imha edilmesini sağladı. Söz konusu işletmeye en üst sınırdan idari yaptırım uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle kararlılık vurgusu yapıldı.