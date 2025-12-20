  • İSTANBUL
Manisa'da piyasa değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi
Yerel

Manisa'da piyasa değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manisa'da piyasa değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Halkın sağlığıyla oynayan fırsatçılara Manisa’da büyük darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, onaysız bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirdi. Ele geçirilen tonlarca ürün imha edilirken, işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü titiz denetimlerine Manisa’da devam ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulan operasyonda, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden skandal görüntüler ortaya çıktı.

ONAYSIZ İŞLETME VE BOZULMUŞ ÜRÜNLER

Gıda denetçileri tarafından tespit edilen adrese yapılan baskında, işletmenin hiçbir yasal onayı olmadan faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde:

  • Piyasa Değeri: Ele geçirilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan kokoreçlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu hesaplandı.

  • Sağlık Riski: Ürünlerin bozulmuş olduğu ve hijyen şartlarından uzak ortamda saklandığı teyit edildi.

İMHA VE SUÇ DUYURUSU

Operasyonun ardından harekete geçen ekipler, halk sağlığını riske atan tüm ürünleri yerinde ele geçirerek imha edilmesini sağladı. Söz konusu işletmeye en üst sınırdan idari yaptırım uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle kararlılık vurgusu yapıldı.

 

