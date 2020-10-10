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Aktüel Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:49:29 -
Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Domat'ın (75) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağında, İzmir yönüne giden Murat K. yönetimindeki 45 ABA 561 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Domat, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Murat K. ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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