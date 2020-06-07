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Manisa’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:59:10 -
Manisa’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30’da Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali I. (27) idaresindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi yapılan yaralılar Salihli ve Alaşehir’deki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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