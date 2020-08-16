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Aktüel

Manisa'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:11:36 -
Manisa'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muhsin Yılmaz yönetimindeki 45 AAR 617 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, karşı yönden gelen Tülay Uygun'un kullandığı 45 PG 098 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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