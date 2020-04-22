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Aktüel

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

2020-04-22 23:15:12 -
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Spil Dağı Milli Parkı yakınlarındaki Mevlevihane mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milli park girişindeki kapama noktasında görevli polis ekiplerinin alevleri görerek haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yol olmaması nedeniyle yangın bölgesine ulaşamayınca, ekipler yaya olarak gittikleri bölgede alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, maki örtüsünün ve bazı ağaçların zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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