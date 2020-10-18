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Aktüel Manisa'da maden şirketi müdürünün katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

Manisa'da maden şirketi müdürünün katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:20:04 -
Manisa'da maden şirketi müdürünün katil zanlısı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden şirketinin işletme müdürü Tuncay Çelik'in (43) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş görüşmesinde Çelik'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan G.A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), dün, büro olarak kullandığı Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi Demirkent Sitesi'ndeki evinin zemin katında bıçakla öldürülmüş, cinayet zanlısı G.A, gözaltına alınmıştı.

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