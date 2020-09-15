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Aktüel Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür
Aktüel

Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:21:41 -
Manisa'da Kovid-19'u yenen çiftten sağlıkçılara baklavalı teşekkür

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Gerçek çifti, tedavi sürecine kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına baklavalı jest yaptı.

Yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvuran, sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konulan 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, 6 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Bu süreçte testi pozitif çıkan eşi Nuray Gerçek de aynı hastanede tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Ahmet Gerçek, karantina sürecinin tamamlamasının ardından iki tepsi baklava alarak hastanenin yolunu tuttu.

Kendilerini hayata tutundurmak için canla başla çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarına baklava ikram eden Ahmet Gerçek, gazetecilere, sağlık çalışanlarına baklavadan fazlasını borçlu olduklarını söyledi.

Tedavisinin ilk iki günü büyük zorluk yaşadığını söyleyen Gerçek, "Üçüncü gün ise baygınlık hissi oldu. Üçüncü günden sonra da yürümeye başladım. Altı gün hastanede kaldım. Doktorlarımızdan, emek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Hastaneye yalnız gelen Ahmet Gerçek, eşinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet Fatih Zeren ise salgın başladığından bu yana hastane olarak 6 binden fazla Kovid-19 hastasına hizmet verdiklerini dile getirerek "Onlardan bir tanesi eşiyle birlikte tedaviye aldığımız hastamız. Bu hepimiz için uzayan süreçte moral motivasyon meselesi. Bu güzel sonuçları gördükten sonra yaşadıklarımızın ağırlığı bir nebze hafifliyor." diye konuştu.

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