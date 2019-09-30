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Manisa'da korkutan yangın: 2 saatte söndürülebildi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
Manisa'da korkutan yangın: 2 saatte söndürülebildi

Bugün saat 02.00 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. Havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu  itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
  1. Fabrika
  2. Yangın
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