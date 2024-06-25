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Gündem Manisa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gündem

Manisa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 02:13:00 -
Manisa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin etkisi çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL'A ETKİSİ OLUR MU?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Ülkemiz bir deprem ülkesi. 4.8 insanların kaygı duyacağı bir deprem. Uzun süreden beri bir deprem yok Batı Anadolu'da 70'lerden beri. Türkiye'de 5.5'in üzerindeki depremler hasara neden olduğu düşünülürse 4.8 ciddi bir deprem. Manisa çevresinde de çok yıkıcı depremler var. 4.8 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'dan hissedilmez. Uzak bir yer. Bazen hissedildiği oluyor. Bursa, Çanakkale gibi illerdeki depremleri hissediyoruz. Manisa uzak hissedilmez. Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez. Marmara'daki deprem ayrı burayı etkilemesi söz konusu olamaz" dedi.

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