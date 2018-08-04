Manisa'da korkunç kaza: 1 ölü, 24 yaralı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılma çalışmaları sürüyor.04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:28
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar-Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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