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Manisa'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında kız kaçırma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

29 Nisan 2018 Pazar 00:01
Manisa'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti!

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Albayrak Mahallesi'ndeki TOKİ evleri önünde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kız kaçırma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine toplam 12 el ateş ettiği olayda D.Y., S.E., E.Y. ve B.Y. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, K.Y. ve diğer guruptan M.K. ve Ş.K. darp sonucu yaralandı.

Olayın ardından S.K., F.K., M.K., S.K. ve M.K. kayıplara karıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 00:01
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  2. turgutlu
  3. kız kaçırma

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