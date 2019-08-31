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Manisa’da kilo vermek isteyenleri sevindirecek hizmet

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan obezite merkezinin 2 Eylül’de hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:44
Manisa’da kilo vermek isteyenleri sevindirecek hizmet

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan obezite merkezinin 2 Eylül’de hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.


Manisa’da hizmete girdiğinden bugüne sağlık alanında birçok yeniliğe imza atan Manisa Şehir Hastanesi, obezite merkezini de faaliyete alıyor. Uzman kadrosuyla kilo vermek isteyen vatandaşlara hizmet verecek olan obezite merkezi, 2 Eylül Pazartesi günü ilk hastalarını kabul edecek. Obezite merkezide kilo kaybının sağlanması ve hasta motivasyonunun yanı sıra yaşam tarzı değişikliği de hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sağlık alanına ilişkin birçok reform ve yeniliğin bulunduğu eylem planlarında yer alan ’obezite ile mücadele’ kapsamında hastanemiz bünyesinde obezite merkezi açılması için çalışmalarımız tamamlanarak, 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle hizmete başlayacaktır. Gelişen teknoloji ile insanların beslenme alışkanlıkları da olumsuz yönde etkilenmektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi birtakım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite riskinin arttığı görülmektedir. Obezite bebeklik döneminde, hatta anne karnında başlayan ve önlem alınmazsa bütün vücudumuzu saran bir hastalıktır. Organlarımızda fonksiyon bozukluklarına yol açar, damar yapımızı bozar, karaciğerimizi yağlandırır, kalp kaslarında hasar bırakır, böbreklerin düzenli çalışmasına engel olur.


Obezite tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Obezite merkezimizde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin alışkanlık hatta yaşamsal davranış haline getirilmesi amaçlanmış ve hizmetine sunulmuştur’’ dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:44
  1. doğa

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