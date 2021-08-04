Manisa'da kaza! 3 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı.
Manisa'nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.S'nin (57) kullandığı 43 EU 055 plakalı otomobil, Manisa-Uşak kara yolundaki Yurtbaşı Mahallesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan S.S. (16), B.S. (16) ve Z.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA