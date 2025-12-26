  • İSTANBUL
Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Bakanlık gerekeni yaptı: Vatandaşın sağlığıyla oynayan sloganlar
Manisa'da katliam gibi kaza: Tahliye olan yakınlarını almaya giderken can verdiler!
Manisa'da katliam gibi kaza: Tahliye olan yakınlarını almaya giderken can verdiler!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Manisa'da katliam gibi kaza: Tahliye olan yakınlarını almaya giderken can verdiler!

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Tahliye olan yakınlarını cezaevinden almaya giden Kapucu ailesi, kavuşmaya dakikalar kala facia kurbanı oldu.

Manisa, Selendi kara yolunda meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Soner Kapucu idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa D. yönetimindeki araçla şiddetli şekilde çarpıştı. Olay yerine ulaşan ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KUŞAK YOK OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Soner Kapucu ile Mehmet Kapucu olay yerinde can verdi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşındaki küçük Mehmet Kapucu ise kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Kazanın detayları ise yürekleri dağladı:

"Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını karşılamak için yola çıktıkları ve kazanın cezaevi yolunda meydana geldiği öğrenildi."

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bölge jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hatalı sollama veya hız ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

