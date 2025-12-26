Manisa'da katliam gibi kaza: Tahliye olan yakınlarını almaya giderken can verdiler!

Manisa, Selendi kara yolunda meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Soner Kapucu idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa D. yönetimindeki araçla şiddetli şekilde çarpıştı. Olay yerine ulaşan ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KUŞAK YOK OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Soner Kapucu ile Mehmet Kapucu olay yerinde can verdi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşındaki küçük Mehmet Kapucu ise kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Kazanın detayları ise yürekleri dağladı:

"Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını karşılamak için yola çıktıkları ve kazanın cezaevi yolunda meydana geldiği öğrenildi."

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bölge jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hatalı sollama veya hız ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.