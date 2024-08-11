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Yerel Manisa'da katliam gibi kaza: 4 ölü!
Yerel

Manisa'da katliam gibi kaza: 4 ölü!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 12:46:00 - 2024-08-11 12:50:38

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 06.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki 35 ASU 585 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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