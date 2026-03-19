Manisa'da katliam gibi kaza: 2 sürücü öldü, bebeklerin durumu ağır!

Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında gece saat 03:00 sıralarında meydana gelen kaza, büyük bir trajediyi beraberinde getirdi. Samet Ulusoy (33) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, Ali Karakurt (35) ve Hasan Evren (44) yönetimindeki iki ayrı otomobile hızla çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çarpışmanın şiddetiyle demir yığınına dönen araçlarda, sürücüler Samet Ulusoy ve Ali Karakurt olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Diğer sürücü Hasan Evren ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

BEBEKLER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazada araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28) ile küçük çocuklar Elisa Karakurt (3) ve Aras Kaygısız (1) ağır yaralandı. Adile Emrem’in de (34) yaralandığı kazada, özellikle iki küçük çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken, jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.