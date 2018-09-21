Manisa'da İYİ Parti’de istifa depremi

Manisa’nın Selendi ilçesinde İYİ Parti’de istifa yaşandı. 2018 Şubat ayında Tevfik Gülmez başkanlığında yapılan kongrede yönetim kurulu listesinde yer alan ve aynı partide başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ethem Erol üyesi olduğu İYİ Parti’den istifa etti.

Erol, "Böyle bir karar aldım ve istifa ettim. İnşallah hayırlısı böyle olur" dedi.