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Aktüel

Manisa’da iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Manisa genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere maske dağıtılmaya başlandı.

2020-04-20 17:45:05 -
Manisa’da iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Manisa genelinde faaliyet gösteren ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmelere maske dağıtılmaya başlandı. İl genelinde iş yerlerine 200 bin adet maske dağıtımı yapılacağı öğrenildi.


Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu iş yerlerinde çalışanların maske kullanması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, Manisa Valiliği koordinesinde, 10 kişi üzerinde istihdam sağlayan işletmelere (marketler hariç) kaymakamlıklar aracılığı ile 200 bin adet maske dağıtımına başlandı. Maskeler, görevli personel tarafından iş yerlerine gidilerek yetkililere teslim edilmeye başlandı.

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