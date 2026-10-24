Manisa'da İnci Akü fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Manisa OSB'deki İnci Akü fabrikasında çıkan yangına 22 itfaiye aracı ve 52 personel müdahale etti; hasarın boyutu gün ağarınca dron görüntülerine yansıdı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında 23 Ekim akşamı çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın akü şarj istasyonunda, asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıktı.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personel müdahale etti. Çalışmalara 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Hasarın boyutu dron görüntülerine yansıdı
Günün aydınlanmasıyla birlikte fabrikada yangının etkili olduğu alanlar dronla görüntülendi ve hasarın boyutu ortaya çıktı.