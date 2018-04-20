THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa'da ihbar geldi okulun önünde toplandılar! İçeriden çıkan 2 öğrenci şoke etti

Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:02
Manisa'da ihbar geldi okulun önünde toplandılar! İçeriden çıkan 2 öğrenci şoke etti

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Turgutlu Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Samet D. ile Burcu İ., ders çalışırken saatin farkına varmadı. Saat 18.30'da okulun dış kapısının kapandığını fark eden öğrenciler içeride mahsur kaldı. Okul alarmının çalmasıyla polis ve Okul Müdürü Emin Sezgin olay yerine geldi.

Sezgin, yedek anahtarla kilidi açamayınca okulda görevli hizmetli çağrıldı. İçeriden çıkarılan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, "Biz ders çalışıyorduk. Saatin bu kadar ilerlediğinden haberimiz olmadı. Yanımızda cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremedik. Pencere kapıları demirli olduğu için dışarıya da çıkamadık" diye konuştular.

Okul yetkilileri, "Okulumuzda 1056 öğrenci, 38 derslik var. Okul saat 15.30'da kapanıyor. Nöbetçi öğretmen saat 16.00'da gidiyor. Okul ise 18.00'de kapanıyor. Hizmetli arkadaşımız okulu kapatırken bağırıyor Kimse var mı?' diye. Bunlar üst katta olduğu için duymamışlar. Bunun idare ve nöbetçi öğretmenle alakası yok" açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Türkiye'de en çok kullanılan şifreler
    1. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    4. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    6. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    7. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    8. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    9. TBMM'de erken seçim startı verildi
    10. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    11. Kazdağları'nda yangın
    12. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    13. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    14. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    15. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    16. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    17. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    18. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    19. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    20. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu