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Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı

03 Eylül 2019 Salı 19:56
Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 7'si tutuklandı.

Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serdar Katipoğlu'nun (31) yakalanmasının ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden, çevrede toplanan grubun yardımıyla kaçmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlının ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, firar ettikten sonra Manisa'daki hastaneye giden hükümlünün hastaneye kardeşinin kimliğiyle girdiği, polisin dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri bulunan firari hükümlü Serdar Katipoğlu, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmüştü. Burada toplanan grubun yardımı ile firar eden ve kaçmak için bindiği otomobilde polis ekipleri tarafından omzundan vurulan hükümlü, tedavi amacıyla 1 Eylül'de gittiği hastanede yeniden yakalanmıştı.



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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:56
  1. Firari
  2. polis
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