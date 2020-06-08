  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da havadan trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan İzmir-İstanbul Otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:22:59 -
Manisa’da havadan trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan İzmir-İstanbul Otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 179 araç kontrol edilirken, 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle İzmir-İstanbul Otoyolunda denetimlerde bulundu. 6 jandarma trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi ve 3 jandarma asayiş timi ve 25 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 179 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 6 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla havadan trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı