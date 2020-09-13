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Yerel Manisa'da feci kaza! Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Yerel

Manisa'da feci kaza! Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:16:00 -
Manisa'da feci kaza! Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da direksiyon hakimiyeti kaybolan tırın devrilmesi sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Manisa-Turgutlu Doğu Çevreyolu üzerinde seyir halindeki kum yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarpıp karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Olay yerinde can verdi

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 45 HH 254 plakalı tırın sürücüsü Ahmet Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin meydana gelen feci kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, devrilen tırdan yola saçılan kumlar nedeniyle yol trafiğe uzun süre kapalı kaldı.

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